بلدية طلوسه استنكرت ما تتعرض له منازل المواطنين في البلدة والقرى المجاورة منذ عدة أيام من تفجير وتدمير وتجريف ممنهج على يد العدو الصهيوني

استنكرت بلدية طلوسه بأشد العبارات ما تتعرض له منازل المواطنين في بلدتنا طلوسه والقرى المجاورة منذ عدة أيام من تفجير وتدمير وتجريف ممنهج على يد العدو الصهيوني في ظل ما سُميَ بوقف إطلاق النار وسط صمت مطبق وعمىً مطلَق من قبل السلطة التي وقَّعت على إطار العار مع هذا العدو الذي لا يُعير أي اهتمام للمواثيق والإتفاقات المبرمة.

واضافت في بيان:”إن بلدية طلوسه إذ تُدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحاقدة من قبل العصابات الصهيونية الهاغانية، تضع هذه الإنتهاكات برسم السلطة اللبنانية ورئيسها والمعنيين، واذ تستغرب البلدية الصمت المريب لما يحصل من تدمير للقرى في جنوب لبنان وخصوصا القرى الحدودية التي أصبحت (أثراً بعد عين)! تطالب المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية الدولية للتحرك العاجل لإلزام جيش العدو بالتوقف الفوري عن هذه الإنتهاكات التى ترقى الى جرائم حرب ومحاسبته والضغط عليه للإنسحاب من ارضنا..

كما تستغرب كل هذا التجاهل من قبل هذه السلطة حيال ذلك. ودفاعها المستميت عن إطار العار الذي يشرعِن للإحتلال بقائه في أرضنا من خلال عدم الإشارة في أياً من بنوده لكلمة إنسحاب وتركيزه على عبارة إعادة إنتشار..

ونقولها بكل أسف أن رأس السلطة يتصرف وكأن لبنان أصبح إمارة منعزلة ولم يعد دولة مؤسسات وأنه جمهورية ديمقراطية برلمانية كما ينص عليه الدستور . وأن الشعب هو مصدر السلطات. وأن اتفاق الإطار الذي أبرمه مع العدو يريد تنفيذ بنوده وكأنه أصبح إلزامياً ! دون الإكتراث لرأي غالبية اللبنانيين وأهالي المناطق المحتلة (أصحاب الأرض) ؛

علماً أن هذا الإتفاق يناقض العيش المشترك إذ أن فئة أساسية مستهدفة في هذا الإتفاق وبذلك مخالفة دستورية. (لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك) الفقرة ي- الواردة في مقدمة الدستور اللبناني.

وفي الختام نعتقد بما نؤمن به فإن الإحتلال إلى زوال إن شاء الله وإننا عائدون الى أرضنا رغماً عن أنف العدو مهما طغى وتجبّر”.

المصدر: بيان