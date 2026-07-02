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    لبنان

    الصحة تنفي أنباءً مختلقة، وتؤكد أن تغطية الطوارئ والاستشفاء تشمل جميع اللبنانيين غير المضمونين، نازحين وغير نازحين، من دون أي تمييز

      صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أوضح أنه خلافًا لما يتم تداوله، فإن الوزارة، وبموجب القرار الصادر عن الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، مستمرة بتغطية خدمات الطوارئ والإستشفاء لكل اللبنانيين غير المضمونين، سواء كانوا نازحين عن بلدانهم وقراهم ام غير نازحين، وذلك بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة التي وافقت على السقف العلاجي العادل المحدد من قبل الوزارة( مرفق لائحة بالمستشفيات).

      وأكدت الوزارة أن ما يسري على النازحين غير المضمونين يسري كذلك على غيرهم من اللبنانيين غير المضمونين غير النازحين، وليس من إستثناءات أو تمييز في هذا المجال على الإطلاق، والأنباء التي يتم تسريبها او التداول بها في هذا الشأن هي انباء إما مختلقة أو مغلوظة.
      والدليل ان العدد الأكبر من المستفيدين من قرار التغطية سجل في مستشفيات محافظتي الشمال وعكار.

      اضاف بيان وزارة الصحة العامة أنه لا بد من التوضيح أن قرار التغطية يشمل كل حالات الطوارئ إضافة إلى عدد معين من الحالات الاستشفائية وليس كل الحالات.
      وذكر بالخط الساخن 1787 للإستفسار في خلال ساعات الدوام عن أي سؤال.

      المصدر: الصحة اللبنانية

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