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    طهران تحذّر واشنطن وتل أبيب من “أخطاء الحسابات” وتؤكد استمرار نهج الردع

    حذّر قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران اللواء علي عبداللهي، من إقدام أعداء الجمهورية الإسلامية، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما، على أي “خطأ في الحسابات”، مؤكداً أن أي تهديد أو اعتداء سيُقابل بردود قاسية من قبل الشعب الإيراني.

    وأضاف اللواء عبداللهي أن على الأطراف المعادية التفكير ملياً في طبيعة الرد الإيراني على أي استهداف محتمل للأراضي الإيرانية، مشدداً على جهوزية بلاده لمواجهة مختلف السيناريوهات.

    وفي سياق متصل، دعا عبداللهي إلى المشاركة الواسعة في مراسم وداع “الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي”، مؤكداً أن الوفاء الحقيقي له يتمثل في مواصلة نهجه القائم على حماية منجزات الثورة الإسلامية وتعزيز القدرات الدفاعية وصون الوحدة الوطنية وتسريع التقدم العلمي وتحقيق العدالة وبناء “الحضارة الإسلامية الحديثة”.

    ومن طهران، ينضم إلينا مراسلنا محمد حسن قاسم لمتابعة التفاصيل

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