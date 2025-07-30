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زلزال عنيف يضرب قبالة الساحل الروسي وتحذيرات من تسونامي في المحيط الهادئ

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لروسيا، ما أدى إلى صدور تحذيرات من موجات تسونامي في عدد من الدول المطلة على المحيط الهادئ.

وفي أقل من دقيقة، اهتزّ أقصى الشرق الروسي في زلزال وُصف بالأعنف منذ عام 1952، حيث تمركز قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، ما أسفر عن موجات تسونامي اجتاحت مناطق ساحلية شمال جزر الكوريل.

وقال فاليري أناييف، الضابط المناوب في وزارة الطوارئ الروسية، إن “معظم المباني صمدت، إلا أن واجهة أحد رياض الأطفال، التي كانت قيد الترميم، انهارت. لم تُسجَّل وفيات أو إصابات بشرية”. وأعلن مركز كامتشاتكا للمراقبة والتحذير من التسونامي وجود تهديد فعلي في عدد من بلديات إقليم كامتشاتكا.

وسجلت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم نحو ثلاثين هزة ارتدادية عقب الزلزال الرئيسي، فيما أعلنت سلطات جزر الكوريل إغلاق المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية بسبب الفيضانات التي طالت مناطق شمال الجزر.

وامتد تأثير الزلزال إلى الضفة الأخرى من المحيط، حيث أصدرت دول عدة، منها اليابان والصين والولايات المتحدة والبيرو والمكسيك والإكوادور وكولومبيا، تحذيرات من موجات تسونامي محتملة، وأطلقت أوامر بالإخلاء ومنع جميع الأنشطة البحرية.

وفي مشهد لافت، نشرت وسائل إعلام روسية صورًا تُظهر فريقًا جراحيًا في قسم الأورام بمستشفى كامتشاتكا الحكومي وهو يواصل إجراء عملية جراحية معقدة بالتزامن مع وقوع الزلزال. وتُظهر الصور الطاقم الطبي وهو يحاول تثبيت المريض والمعدات الجراحية وسط الهزات الأرضية المتلاحقة، فيما أكدت إدارة المستشفى أن العملية أُنجزت بنجاح، وأن الحالة الصحية للمريض مستقرة.

تقرير: زينب عزير

المصدر: موقع المنار