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   16 محرم 1448   
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    إيران تستعد للتشييع وتؤكد حفظ إرث القائد الشهيد من الميدان إلى الذاكرة

    المصدر: موقع المنار

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