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    لبنان

    الرئيس عون: لا صحة لما يشاع عن الرغبة في اقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وأنوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة


      اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية ان” صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً “.

      واذ اكد اننا “لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا”، شدد على ان” لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا الى خيار المفاوضات لانه افضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب”،بحسب تعبيره.

      ونوه الرئيس عون”بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة”، وقال:” جميعنا متفقون على ان الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان”.

      واوضح انه” يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى”.

      واكد رئيس الجمهورية ان” لا صحة لما يشاع عن الرغبة في اقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية”، مشيرا الى ان “دورهم اساسي في حفظ الامن وبسط سيادة الدولة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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