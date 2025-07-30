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في زيارة رسمية إلى الجزائر… الرئيس عون يطلب دعمًا لإعادة الإعمار ويشيد بالمواقف التاريخية

تقرير: جعفر عباس

في زيارة رسمية حملت طابع الدعم والتعاون، زار رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، الجزائر، حيث التقى نظيره الرئيس عبد المجيد تبون، في لقاء عُقد بمقر الرئاسة الجزائرية، وأكد خلاله الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أشاد الرئيس عون بمتانة العلاقات اللبنانية – الجزائرية، مثمّنًا مواقف الجزائر التاريخية في دعم لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما مساهمتها في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف. ودعا إلى تقديم دعم مباشر للمساعدة في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي.

وفي ختام الزيارة، قلّد الرئيس تبون نظيره اللبناني وسام الاستحقاق الوطني، عربون تقدير لعلاقات الأخوّة، مؤكدًا أن “لبنان ليس وحيدًا”.

المصدر: موقع المنار