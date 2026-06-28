وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس مجلس النواب العراقي “هيبت الحلبوسي”وأجرى معه محادثات وذلك في إطار زيارته للعراق.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد وصل إلى بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية حيث التقى كبار المسؤولين العراقيين.

كما سيتمحور جانب من مباحثاته ومشاوراته حول تفاصيل مراسم تشییع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض)، في عدد من المدن العراقية.

وتوجه وزير الخارجية الايراني، لدى وصوله العاصمة العراقية، إلى زيارة النصب التذكاري للفريق الشهيد “قاسم سليماني” والشهيد “أبو مهدي المهندس” واضعا إكليلا من الزهور إجلالا لتضحيتهما وتخليدا لذكراهما.