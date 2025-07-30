الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 30-7-2025

العناوين

الأخبار:

-سردية إسرائيلية تواكب الضغط السياسي

-العدو: حزب الله يعيد بناء قوّة “الرضو ان”

-عودة إلى التهويل بالحرب

-تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفل إسرائيل بالأمرّ!

-ممنوع محاسبة المصارف

-أميركا – إسرائيل: ما المانع من ضمّ غـ.ـزة؟

البناء:

-ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا

-فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف

-ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السـلـاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق

الديار:

-جلسة السلاح تحرّك العاصفة… وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار

-برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت

-بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة

-«رويترز» تميط اللثام عن «اقتصاد الظل السوري»: الخراب يبدأ من المال

النهار:

-تشريعات الذكاء الاصطناعي: متى تتحدث القوانين العربية لغة التكنولوجيا؟

-السـلاح أمام مجلس الوزراء الثلاثاء

-أميركا تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سـلاح حزب الله

-جرائق المنطقة: لبنان الضعيف الأمكانات يساعد

-غـزة: إقرار ترامب بـ”الجوع” لاستيعاب حل الدولتين؟

الشرق:

–-عون في الجزائر والمجلس يبحث غداً قانوني المصارف واستقلالية القـ.ـضاء

-إنطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين عبر مركز المصنع

-شـهيد و4 جرحى باستهداف دراجة نارية وتحليق لمسيّرات العدو جنوباً وفوق العاصمة

-منسى استقبل القصيفي مع مجلس نقابة المحررين: ما أنجزه الجيش جنوب الليطاني نموذج لما يطبق في كل لبنان

اللواء:

-عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران

-المجلس يقرّ استقلالية القـ.ـضاء وهيكلة المصارف غدا.. وآلية حصر السـلـاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء

-ستارمر: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسـ.ـطينية في أيلول

-الاحـتلال في المأزق.. ومؤتمر لإعادة إعمار غـ.ـزة في نيويورك

الجمهورية:

-نيويورك تايمز: ستارمر يقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

-جلسة الثلاثاء للسـلـاح ولا جدولة

-بري لـ”الجمهورية”: كلام برّاك موجه للحكومة

-برّاك يرمي كرة النار إلى الحكومة… هل يعتكف وزراء “الثنائي”؟

-“إصلاح المصارف” سيبصر النور بانتظار التوزيع

نداء الوطن:

-مرشح ترامب لمنصب السفير الاميركي في لبنان: نزع سـلاح حزب الله ليس مطلب بل ضرورة

-برّاك ذهب ولن يعود… إلا

-أول قافلة مدعومة لعودة النازحين تعبر المصنع… والحبل عالجرار

-لندن تلوح ّبورقة “الدولة الفلسـ.ـطينية” للضغط على إسرائيل

-“شون روني” يثأر من قاتله “محمد عياد”

الاسرار

البناء:

خفايا

-بينما تتخوّف جهات دبلوماسية أوروبية من فرضيتين حربيتين واحدة على لبنان وأخرى على إيران، على لبنان بحرب جامحة من العيار الثقيل لإطلاق مناخ لبناني داخلي ضاغط على حزب الله للتوقيع على تسليم السـلاح، وعلى إيران حرب بالنقاط متقطعة لتثبيت الخط الأحمر الأميركيّ الإسرائيلي حول تخصيب اليورانيوم، خرج الخطاب الإسرائيليّ يتحدّث عن ترجيح توسيع الحرب على غزة واحتلالها وضمّ أجزاء منها باعتباره بوليصة تأمين لوحدة حكومة بنيامين نتنياهو من جهة وفرصة لفرض الأمر الواقع على غزة من جهة مقابلة دون الحاجة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث يجري الإعداد لإعلان مقتل جميع الأسرى كثمن لفرض السيطرة على غزة وضمّ شمالها وبناء مستوطنات في هذا الشمال، وتبدو زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القوميّ في حكومة نتنياهو إلى واشنطن لهذه الغاية.

كواليس

-قرأت حكومات خليجيّة البيان الصادر عن الحـرس الثوري الإيراني حول الاستعداد لكل السيناريوات والفرضيّات في مضيق هرمز بصفته جواباً استباقياً على التهديدات التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول فرضيّات الحرب على إيران ما يجعل إقفال مضيق هرمز واستهداف السفن والأساطيل الأميركية رداً حتمياً من الجانب الإيراني حتى لو كانت الضربات التي تستهدف إيران من مستوى الوتيرة المنخفضة وفق معادلة إيران تقول إن فتحتم باب الحرب فلن يكون بإمكانكم تحديد كيفيّة إقفالها لكن أيضاً لن تستطيعوا التحكم بمستواها.

نداء الوطن:

-بدأ “حزب الله” تسليم قرى شيعية في عكار معدات وأدوات لزوم النزوح من (فرش، أغطية، بطانيات، أدوية …) خوفًا من أن تعود الحرب مع إسرائيل في أي لحظة. كما طلب “الحزب” من بعض رؤساء بلديات عكارية تأمين مراكز إيواء لكنه لم يحصل على التجاوب المطلوب.

-ستكون كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة عيد الجيش في الأول من آب، استثنائية في الشكل والمضمون وستجيب على كل الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون والتي تتناول كل الملفات من دون استثناء.

-كشفت مصادر قضائية أن مرسوم التشكيلات القضائية، بعد توقيعه يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العطلة القضائية في الخامس عشر من أيلول، ويصبح معمولًا به اعتبارًا من السادس عشر منه.

الجمهورية :

– إشتكى نائب من ضآلة راتبه بالمقارنة مع راتب مدير شركة حضر اجتماعا للجنة نيابية، معتبراً ّ أن مجموع ما يتقاضاه هو وبعض زملائه لا يساوي المدخول الشهري لهذا المدير.

– تبيّن أن 5 محافظات فقط تستهلك ما يصل إلى 40 ألف صهريج مياه يوميا،ً بعدما تبيّن أن قراراً سياسيا اتخذ لتقطيع أنابيب وقساطل على طول الساحل قبل معالجة محطات الضخ والتكرير.

– كشف ديبلوماسي إقليمي كبير مواقف خطيرة لبلاده من تطورات كبرى، ولا سيما منها ما يتعلق ببند استراتيجي خلافي وحساس جدا.

اللواء:

همس:

لأجلٍ غير مسمًّى، ستمضي الدول المساندة للبنان، حصر مساعداتها بما هو عيني، بانتظار انتظام موضوع حصر السـلاح والمصارف.

غمز:

وزير سابق كلّف متابعة ملف خدماتي يتعلق بالطاقة مع دولة شقيقة، كان لها أيادٍ بيضاء في فترات الأزمات.

لغز:

تسعى دوائر المالية لتوفير المبالغ المطلوبة للمُضي قدماً في دفع مستحقات منحة العسكرييِّن في الخدمة أو التقاعد دون انقطاع.

المصدر: صحف