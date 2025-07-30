دولي

ترامب يصل الولايات المتحدة عقب جولة استمرّت 5 أيام في اسكتلندا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، عقب جولة اسامرت 5 أيام في اسكتلندا.

وخلال جولته، وقّع ترامب اتفاقًا تجاريًا كبيرًا مع الاتحاد الأوروبي، كما أطلق تصريحات حادة بشأن الحرب في أوكرانيا، مانحًا روسيا مهلة لا تتجاوز الأسبوعين لإنهاء الحرب، في خطوة أثارت تفاعلًا سياسيًا واسعًا على الساحة الدولية.

زيارة ترامب إلى أوروبا شملت أيضًا افتتاح ملعب جولف جديد في منطقة بالمدي على الساحل الشرقي لاسكتلندا، حيث شارك في جولة رمزية بعد مراسم قص الشريط.

كما أجرى ترامب أيضًا محادثات مع رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، لمناقشة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الوضع في غزة.

المصدر: وكالات