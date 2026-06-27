الحرس الثوري: النظام الأمريكي هاجم سواحلنا بذرائع تتعلق بسفينة مخالفة عبرت هرمز عبر مسار غير مصرح به في حال تكرر العدوان فإن ردنا سيكون أوسع من ذلك

اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان انه وفي أعقاب خرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدمت الولايات المتحدة، “ناقضة للعهود”، قبل ساعات على خرق التزاماتها، حيث شنت هجومًا جويًا على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز.

وردًا على هذا الهجوم، استهدفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة.

واضاف البيان “وفقًا للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، فإن ترتيبات مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلا أن الولايات المتحدة، بحسب البيان، سعت إلى انتهاك هذا الالتزام عبر تحركات مختلفة، وقد تلقت الرد المناسب، وسيكون الأمر كذلك مستقبلًا، وإذا تكرر أي عدوان، فإن الرد سيكون أوسع من ذلك.

المصدر: موقع المنار