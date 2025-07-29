دولي

موسكو: تطبيع العلاقات مع واشنطن لا تسير على ما يرام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ان “الكرملين اطلع على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بشأن تقليصه لمهلة الـ50 يوما التي حددها سابقا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وعدم رغبته في إجراء اتصالات رفيعة المستوى”.

وتابع بيسكوف في حديث له الثلاثاء “لقد أخذنا علما بتصريح الرئيس ترامب”، وشدد على أنه “يود تجنب أي تقييمات لكلمات الرئيس الأمريكي”، واضاف ان “عملية تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن تباطأت والعملية تسير بشكل لا يمكن اعتباره لا جيدا ولا سيئا”، واوضح ان “عملية تطبيع العلاقات، لنقل، لا تسير على ما يرام”.

ويوم الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما لأنه “لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني ولا جدوى من الانتظار”.

المصدر: روسيا اليوم