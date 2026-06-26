المفتي قبلان: السلطة سلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب

قال “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان في بيان له مساء الجمعة إن “ما تمّ الإتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان وإسرائيل الإرهابية برعاية أميركية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمرّ على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق”.

وأكد المفتي قبلان ان “السلطة الحالية بهذا الإطار تمثّل نفسها وليس لبنان، والخطير أنّ هذا الإطار يعطي الجيش الصهيوني الإرهابي وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية المحتلة فضلاً عن الإقرار الضمني بسلطة الجيش الصهيوني على الأراضي التي يحتلها”، وتابع “ما يجري بكواليس واشنطن كارثة ليس بعدها كارثة، ولن نقبل بتمريرها على الأرض”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “من منع الجيش اللبناني من الدفاع عن لبنان يريد أن ينحر الجيش اللبناني عبر هذه الكارثة الوطنية والسلطة الحالية وضعت الدولة اللبنانية بصندوق أسود وسلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب ولن تمر هذه الصفة الشنيعة مهما كلفت من أثمان”.

المصدر: موقع المنار