الوزيران حيدر وناصر الدين: موقفنا ثابت برفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي

قال وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة ركان ناصر الدين في بيان توضيحي صادر عنهما مساء الجمعة “توضيحًا لما أُثير عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مسألة تكليف التفاوض، ومنعًا لأي التباس أو تأويل غير دقيق لما جرى داخل الجلسة، يهمّنا التأكيد ان موقفنا من مسألة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي موقف واضح وثابت، وقد عبّرنا عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف المناسبات، وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء الثنائي الوطني تحت سقف ما اعلنه دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، والقائم على رفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، والتمسك بالتفاوض غير المباشر ضمن الأطر المعتمدة”.

وتابع البيان “قد أكد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين هذا الموقف بشكل واضح في تصريحه للإعلاميين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء”.

وقال البيان إن “بندا يتعلق بتكليف التفاوض لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يُطرح خلال الجلسة بأي صيغة تتعلق بالتكليف أو التفويض أو منح صلاحية للتفاوض المباشر أو غير المباشر”.

ولفت البيان الى ان “ما جرى خلال النقاش اقتصر على التأكيد بأن أي اتفاق محتمل، متى وُجد، سيُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وفقًا للأصول الدستورية، وهو أمر مختلف كليًا عن مسألة تكليف أو تفويض أي جهة بالتفاوض”.

واضاف البيان “وعليه، فإن أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة”.

وأكد الوزيران حيدر وناصر الدين “موقفنا في هذا الملف واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة، وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وهو موقف لم يتبدل ولن يتبدل، ويعبّر عن القناعة السياسية والوطنية التي التزمنا بها ونلتزمها بكل وضوح”.

المصدر: موقع المنار