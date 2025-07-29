عربي وإقليمي

القوات اليمنية استهدفت مطار “بن غوريون” بصاروخ “فلسطين٢”

جدّدت القواتُ المسلحة اليمينة استهدافَ مطار اللُّد المسمى صهيونيًّا “بن غوريون”، لتفاقمَ الحصار الجوي على العدو الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان مساء الثلاثاء إن “القوةَ الصاروخيةَ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، نفَّذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلّةِ”، ولفتت الى أن “العملية تم تنفيذُها بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع فلسطين٢”.

وأكد سريع أن “العمليةَ حقّقت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطار”.

واشار سريع الى أن “اليمنَ بِشعبِهِ وقيادتِهِ وجيشِهِ مُستمرٌّ في عملياتِهِ؛ انتصارًا للمظلومينَ والمجوَّعينَ من أبناء شعبِنا الفلسطينيِّ الشقيقِ، وإسنادًا لمقاومتِهِ الأبيَّةِ ودعمًا لصمودِهِ وهو يُواجِهُ كُلّ هذا الحصارِ وكلَّ هذا العدوانِ وحيدًا بلا سندٍ وبلا دعمٍ”.

وتوجه سريع للشعب الفلسطيني ومقاومته بالقول إِن “إخوانَكم في اليمنِ، شعبَكم في اليمنِ، أشقاءَكم في اليمنِ، معكم وإلى جانبِكم، وسنبذلُ كُـلّ ما بوسعِنا تأديةً للواجبِ تجاهَكم: واجبِ الدينِ، وواجبِ العروبةِ، وواجبِ الإنسانيَّةِ”.

المصدر: المسيرة نت