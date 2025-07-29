الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 22:19
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    عربي وإقليمي

    16 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف العدو لمنتظري المساعدات في غزة

    يواصل جيش العدو الاسرائيلي مجازره ضد المجوعين في قطاع غزة حيث استشهد 16 مدنيا فلسطينيا وأصيب العشرات مساء الثلاثاء، بنيران قوات العدو التي استهدفت منتظري المساعدات في مناطق متفرقة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “6 مواطنين ارتقوا وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف طالبي المساعدات قرب محور موراج شمال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

    ولفتت المصادر الى ان “10 مواطنين مدنيين ارتقوا شهداء وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية صوب طالبي المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة”.

    وتابعت المصادر “أصيب 6 مواطنين إصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى القدس جرّاء استهداف مباشر بطائرة مسيّرة للمواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات على مفترق النابلسي”.

    وفي وقف سابق من الثلاثاء، أعلنت مستشفى العودة في غزة عن “ارتقاء 15 مواطنا وتسجيل عشرات الإصابات من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة”، بينما أفيد باستشهاد 7 مدنيين في محيط مراكز المساعدات بين مدينتي خان يونس ورفح.

    وذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن “81 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الثلاثاء، بينهم 32 من طالبي المساعدات”.

    المصدر: فلسطين اليوم