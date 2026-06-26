الاحتلال الاسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ260 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر تنفيذ المزيد من الاعتداءات، لا سيما عمليات نسف المنازل والمنشآت السكنية، إلى جانب القصف المدفعي والجوي.

ومنذ ساعات فجر الجمعة، ارتكبت قوات الاحتلال العديد من الخروقات لـ”هدنة غزة”، تركزت في المناطق الغربية من مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد الشاب وليد مجدي هنية متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها أمس جراء القصف الإسرائيلي على محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة”، وتابعت انه “في جنوب القطاع، أصيب شاب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال صباح الجمعة في محيط مقابر النمساوي غربي مدينة خانيونس”، واضافت “كما استهدفت الآليات الإسرائيلية بإطلاق النار المناطق الشرقية من خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرقي المدينة”.

وأشارت المصادر إلى “تواصل إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية جنوبي وشرقي خانيونس”، ولفتت إلى أن “طلقات نارية إسرائيلية أصابت خيامًا للنازحين في محيط مقابر النمساوي غربي المدينة”.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 1031 شهيدًا و3309 إصابات، إضافة إلى تسجيل 785 حالة انتشال.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73043 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 173417 إصابة، في مؤشر مستمر على حجم الخسائر البشرية التي خلّفها التصعيد العسكري في القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام