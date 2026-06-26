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    بالصور.. جانب من حشود المواسين المحتشدين في الحرم الحسيني المبارك بكربلاء المقدّسة أثناء تلاوة المصرع الحسيني اليوم في ذكرى العاشر من المحرّم

      المصدر: مواقع

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