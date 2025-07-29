دولي

ترامب يغادر اسكتلندا بعد جولة شابها الجدل.. واتفاق تجاري وتحذير لروسيا

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، منتجعه في بالمدي بإقليم أبردينشير شمال شرقي اسكتلندا على متن مروحية، متجهًا إلى قاعدة جوية في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، مختتمًا زيارة استمرت خمسة أيام طغى عليها مزيج من السياسة والأعمال والاستعراض الإعلامي.

الزيارة التي رافقها افتتاح ترامب لملعب غولف جديد في مجمعه الساحلي، تخللتها كذلك توقيع اتفاق تجاري مثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي، وإطلاقه تحذيرًا شديد اللهجة لموسكو، مانحًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عشرة إلى اثني عشر يومًا” لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

في كلمته، تحدث ترامب عن رؤيته لعالم يسوده السلام، قائلًا: “لدينا عالم يشوبه بعض الصراع، لكننا سوّينا الكثير منه، ونتجه نحو عالم عظيم وسلمي”.

و أعلن ترامب إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توقيع اتفاق تجاري جديد، وافق فيه الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم بنسبة 15% على بعض صادراته إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل أوروبا.

كما عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعد خلاله بمزيد من المساعدات لغزة، وهاجم من جديد مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما التوربينات الهوائية التي وصفها بـ”الوحوش القبيحة”، داعيًا لندن إلى تحفيز شركات النفط للعودة إلى الحفر في بحر الشمال.

وقبيل مغادرته، استخدم ترامب منصته “تروث سوشيال” للتدخل مجددًا في السياسة البريطانية، مطالبًا الحكومة بخفض الضرائب وتحفيز الاستثمار في الطاقة الأحفورية.

المصدر: يونيوز