قاليباف: تزعم أمريكا زورًا أن أصولنا التي تم الإفراج عن تجميدها ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تُصدِّر سوى فول الصويا المعدَّل وراثيًا والوعود المنكوثة والكلام الفارغ