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    قاليباف: تزعم أمريكا زورًا أن أصولنا التي تم الإفراج عن تجميدها ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تُصدِّر سوى فول الصويا المعدَّل وراثيًا والوعود المنكوثة والكلام الفارغ

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