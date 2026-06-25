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اعلام العدو: بناءً على أوامر من المؤسسة الأمنية، انتقل نتنياهو إلى مقر إقامة في مكان سري
25-06-2026 15:50 مساءً
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