لبنان

انطلاق المرحلة الأولى من عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة ​النازحين السوريين​ من لبنان إلى بلادهم، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي.

مشاهد إضافيّة للمرحلة الأولى من عودة النازحين السوريّين إلى ديارهم. pic.twitter.com/kXAxhdUMDC — Lebanos (@lebanosnews) July 29, 2025

وحددت نقطة التجمع في بر الياس، ملعب نادي النهضة، استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا في إطار العودة المنظمة، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان والسلطات السورية.

وانطلقت من متوسطة بر الياس الرسمية 3 حافلات تحمل 72 سورياً موزعين على 14 عائلة وشاحنتين تحملان أمتعتهم إلى الحدود اللبنانية – السورية.

يأتي ذلك في إطار حملة العودة المنظمة للاجئين السوريين في لبنان، المنسقة ما بين الجهات الأممية والحكومة اللبنانية، والتي تقضي بحصول العائدين على مساعدة مادية.

وفي حزيران/يونيو الفائت، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة النازحين إلى سوريا، مبينة أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.

المصدر: مواقع إخبارية