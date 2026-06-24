موجة حر تاريخية تضرب أوروبا الغربية وتطال أكثر من 350 مليون شخص

تشتد موجة الحر في أوروبا الغربية، حيث يشهد ما لا يقل عن 94 مليون شخص درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية الأربعاء، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول استخدام أجهزة التكييف في قارة غير مجهزة بشكل كافٍ للتعامل مع موجات القيظ المتزايدة.

وسجلت فرنسا، الأربعاء، اليوم الأشد حرارة في تاريخها، محطمة الرقم القياسي الذي سُجل الثلاثاء، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فيما وُضعت عدة مناطق في المملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى بسبب الحرارة الشديدة حتى مساء الخميس.

وفي إسبانيا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يومي الاثنين والثلاثاء كانا الأكثر حرارة في شهر حزيران/يونيو منذ عام 1950.

وتشير تقديرات وكالة فرانس برس، المستندة إلى تحليل توقعات الأرصاد الجوية الألمانية والتقديرات السكانية لعام 2025 الصادرة عن مركز الأبحاث المشترك، إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتجاوز 30 درجة مئوية لدى أكثر من 350 مليون شخص، أي ما يزيد على ثلثي سكان القارة الأوروبية.

ووفقاً لدراسة علمية نُشرت هذا الأسبوع، فإن موجة الحر الحالية “تتفاقم بشكل كبير بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري”، إذ تشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة الحالية كانت ستكون أقل بمقدار درجتين إلى أربع درجات مئوية لولا تأثيرات التغير المناخي.

ويعزو خبراء هذه الظروف الجوية القاسية إلى أنماط الغلاف الجوي ودوران الهواء التي تحبس الكتل الهوائية الساخنة لأيام متواصلة، بينما يؤدي الاحترار المناخي إلى تفاقم هذه الظاهرة.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن موجة الحر تعرض صحة الأوروبيين للخطر، داعياً قادة القارة إلى الاستثمار في تطوير أنظمة صحية أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.

فرنسا تسجل أعلى مؤشر حرارة في تاريخها

في فرنسا، بلغ مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي، الذي يقيس متوسط درجات الحرارة نهاراً وليلاً، 30 درجة مئوية، محطماً الرقم القياسي المسجل الثلاثاء والبالغ 29.8 درجة.

ومع إدراج أربع مناطق فرنسية إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار الحراري الأربعاء، بات نحو 44 مليون نسمة متأثرين بموجة الحر الاستثنائية، وفق حسابات وكالة فرانس برس.

كما أصبح أكثر من 90 في المئة من سكان فرنسا معرضين لدرجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، تمتد من منطقة بريتاني شمال غربي البلاد إلى منطقة باريس ومعظم أنحاء الجنوب الغربي.

وأدت الحرارة المرتفعة إلى جعل الظروف في المدارس والمكاتب والمصانع صعبة للغاية، ما دفع إلى الإغلاق المبكر لبعض المؤسسات واعتماد العمل من المنزل.

انقطاع للكهرباء وارتفاع قياسي في مبيعات أجهزة التبريد

وتسببت موجة الحر في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل في شمال غربي فرنسا الأربعاء، وفق السلطات الفرنسية، في أول انقطاع واسع للكهرباء خلال موجة الحر الحالية.

وفي المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، حذرت شركة نيسو المشغلة لشبكة الكهرباء من احتمال تأثر الإمدادات نتيجة الضغط المتزايد على الشبكة.

وفي منطقة كانتابريا شمال إسبانيا، سُجل رقم قياسي جديد لأعلى درجة حرارة بلغت 43.7 درجة مئوية في بلدة تاما الصغيرة.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة كبيرة في الطلب على المراوح وأجهزة التكييف، حتى نفدت من العديد من المتاجر في إسبانيا، حيث لا تزال غالبية المباني غير مصممة لتحمل موجات الحر الشديدة.

وأعلنت سلسلة متاجر كارفور أنها باعت 30 ألف جهاز تبريد حتى الساعة السادسة والنصف مساء الاثنين، أي ما يعادل ألف ضعف المبيعات المعتادة في يوم عادي، وفق ما أكده المدير التنفيذي ألكسندر بومبارد.

وانتقدت المهندسة يانا ماركفيتش القيود القانونية المفروضة في المملكة المتحدة على تركيب أجهزة التكييف، قائلة: “نحن نعيش بالفعل في عالم تزداد فيه موجات الحر حدة. لا أعتقد أن حرمان الناس العاديين من الحصول على التبريد المناسب في منازلهم يمثل سياسة مناخية جادة”.

موجة الحر تضرب السياحة والثقافة

وتزامناً مع ذروة الموسم السياحي في أوروبا خلال شهر حزيران/يونيو، اضطرت عدة معالم سياحية شهيرة إلى الإغلاق المبكر بسبب الحرارة الشديدة، من بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، إضافة إلى أتوميوم.

وفي لندن، حذر أمناء متحف غرانت لعلم الحيوان من تعرض بعض العينات العلمية النادرة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

امتداد موجة الحر إلى شرق أوروبا

ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر إلى شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة، حيث أصدرت السلطات البولندية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في غرب البلاد بين الخميس والسبت، مع توقعات بتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 1921 والبالغ 40.2 درجة مئوية.

كما وضعت السلطات الكرواتية ساحل البحر الأدرياتيكي تحت أعلى مستوى من التحذير يومي الجمعة والسبت، فيما أعلنت المجر رفع مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى اعتباراً من السبت وحتى الثلاثاء المقبل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد.

المصدر: أ.ف.ب.