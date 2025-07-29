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العدوان على غزة… عشرات الشهداء والجوع يفتك بالقطاع

يواصل العدو الصهيوني تجويع مليونين ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، عبر فرض حصار شامل، ومنع إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات.

واستشهد أكثر من تسعين مواطناً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بينهم العشرات من منتظري المساعدات في مختلف أنحاء القطاع. وفي النصيرات وسط القطاع اُستشهد أكثر 30 فلسطينياً جراء عدة استهدافات شنّها الاحتلال الليلة الماضية على منازل الأهالي في منطقة المخيم الجديد.

هذا وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 62 فلسطينياً استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 11 من طالبي المساعدات.

كما حصد الجوع مزيداً من الشهداء في القطاع، وقالت لجنة الطوارئ في غزة إن الكميات القليلة من المساعدات التي دخلت (وفق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها “إسرائيل”) لم تغير شيئاً.

مراسل المنار في القطاع عماد عيد أطلعنا على آخر التطورات.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 87 شاحنة مساعدات دخلت الاثنين إلى القطاع، غالبيتها نُهبت بـ”تواطؤ إسرائيلي مباشر وممنهج”.

من جهته، برنامج الأغذية العالمي أعلن أن “ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة 4 مرات في قطاع غزة”، مضيفاً أنه “وفق التصنيف المرحلي للأمن الغذائي هناك مناطق بغزة تجاوزت مرحلتين للمجاعة من أصل 3”. وتابع البرنامج محذراً من أن “الوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة في قطاع غزة”.

في حين أكدت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة عدم تمكنها بعد من إيصال كميات المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة، وأن “مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة”.

العدوان

في تطورات العدوان، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 62 شهيداً ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 19 من طالبي المساعدات.

وأفاد مستشفى العودة – النصيرات بوصول 30 شهيداً غالبيتهم أشلاء صباح اليوم جراء عدة استهدافات شنها الاحتلال الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن وأطفاله الأربعة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة صباح اليوم على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما نسفت عددًا من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وزوجها، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم منطقة دوار حيدر في مدينة غزة.

هذا وفجر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخًا فجر اليوم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية شرقي النصيرات وسط القطاع.

واستشهد قبيل منتصف الليل 4 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن، وفق وزارة الصحة، أكثر من 59,921 شهيدًا بالإضافة إلى 145,233 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: مواقع إخبارية