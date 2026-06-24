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    عربي وإقليمي

    شهيد فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة اليامون بالضفة المحتلة

    استشهد شاب فلسطيني، الأربعاء، إثر إطلاق قوات إسرائيلية خاصة النار عليه، عقب محاصرتها منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

    وأفادت وزارة الصحة بأن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين، وجرى احتجاز جثمانه”.

    من جهتها، اكدت مصادر فلسطينية “إصابة شاب بجروح، الأربعاء، إثر إطلاق قوات إسرائيلية خاصة النار عليه، عقب محاصرتها منزلا، في بلدة اليامون غرب جنين”، وأفادت أن “قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى اليامون وحاصرت منزلا، وأطلقت النار صوب شاب كان بداخله، وأصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، دون التمكن من معرفة وضعة الصحي لغاية اللحظة”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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