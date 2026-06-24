الحجار يوجه بتشديد الإجراءات ضد مخالفات الدراجات النارية في بيروت

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً خُصص لبحث واقع السير في مدينة بيروت، بحضور المدير العام لـقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير الحجار على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات المرورية التي تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام العام. كما أصدر التوجيهات اللازمة لتطبيق مضمون الكتاب الصادر عن الوزارة بشأن تعزيز قمع مخالفات الدراجات النارية في مدينة بيروت بجدية كاملة، من خلال التنسيق والتعاون بين وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت.

المصدر: موقع المنار