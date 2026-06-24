الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 10:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية تغلق مكتب الأونروا في طرابلس احتجاجاً على تقصيرها بحق لاجئي الشمال

      أغلقت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة الشمال المكتب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تقصير الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشمال، وعدم شمولهم بالمساعدات الإغاثية التي أقرتها الأونروا في لبنان.

      وأكدت الفصائل واللجان الشعبية أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من برنامج تصعيدي متدرج، سيتم اللجوء إليه في حال استمرار تجاهل مطالب اللاجئين، وفي مقدمتها إقرار المساعدات الإغاثية لمنطقة الشمال، وإعادة العمل ببرامج الإغاثة والخدمات التي كانت تقدم سابقاً، بما يضمن العدالة والمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.

      وشددت الفصائل واللجان الشعبية على أن التحركات الاحتجاجية ستستمر وتتوسع حتى تستجيب الأونروا للمطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات الشمال، وتتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاههم.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُحيي لقاءً تأبينياً للشهيد محمد الرضى في مخيم نهر البارد

      الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُحيي لقاءً تأبينياً للشهيد محمد الرضى في مخيم نهر البارد

      وفد علمائي جزائري يجول على فعاليات طرابلس ويؤكد أهمية وحدة الموقف في مواجهة التحديات

      وفد علمائي جزائري يجول على فعاليات طرابلس ويؤكد أهمية وحدة الموقف في مواجهة التحديات

      مهنا من جنيف: ما يتعرض له لبنان انتهاك خطير للقانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة

      مهنا من جنيف: ما يتعرض له لبنان انتهاك خطير للقانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة