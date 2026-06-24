الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية تغلق مكتب الأونروا في طرابلس احتجاجاً على تقصيرها بحق لاجئي الشمال

أغلقت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة الشمال المكتب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تقصير الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشمال، وعدم شمولهم بالمساعدات الإغاثية التي أقرتها الأونروا في لبنان.

وأكدت الفصائل واللجان الشعبية أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من برنامج تصعيدي متدرج، سيتم اللجوء إليه في حال استمرار تجاهل مطالب اللاجئين، وفي مقدمتها إقرار المساعدات الإغاثية لمنطقة الشمال، وإعادة العمل ببرامج الإغاثة والخدمات التي كانت تقدم سابقاً، بما يضمن العدالة والمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.

وشددت الفصائل واللجان الشعبية على أن التحركات الاحتجاجية ستستمر وتتوسع حتى تستجيب الأونروا للمطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات الشمال، وتتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاههم.

المصدر: موقع المنار