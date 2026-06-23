تقرير مصور | إحياء ليلة العباس (ع) في لبنان… مواقف تؤكد التمسك بالمقاومة ودعوات لمراجعة السياسات

أُحييت في عدد من المناطق اللبنانية ليلة العباس (ع)، وسط أجواء إيمانية حاشدة، تخللتها مجالس عزاء ومواقف شددت على التمسك بخيار المقاومة والتأكيد على نهجها في مواجهة التحديات.

وخلال المجالس، عبّر المشاركون عن تمسّكهم بالمبادئ التي جسدها الإمام العباس (ع) في التضحية والثبات، معتبرين أن هذه القيم تشكل امتداداً لمسار الصمود في مواجهة الضغوط والاعتداءات.

كما شهدت المناسبة كلمات ومواقف دعت إلى مراجعة بعض السياسات الرسمية، في ظل التطورات التي تمر بها البلاد والمنطقة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الأخطار.

وتوزعت الفعاليات بين تلاوة المراسم الدينية وإحياء المجالس الحسينية، وسط حضور شعبي واسع أكّد استمرار التفاعل مع هذه المناسبات الدينية وما تحمله من دلالات روحية وسياسية واجتماعية.