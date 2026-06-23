موسكو وطهران تبحثان مذكرة التفاهم وتطورات الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دبلوماسيين روساً وإيرانيين أجروا مشاورات تناولت مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب آخر التطورات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.

ووفق بيان نقلته وكالة “تاس”، فقد عقد المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، محادثات مع مهدي شوشتري، مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا، كما التقى الأخير نائب وزير الخارجية الروسي جورجي بوريسينكو.

وأوضح البيان أن المباحثات ركزت على آفاق تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاقات المبرمة بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

كما شدد الجانبان على أهمية تثبيت وقف إطلاق نار مستقر وطويل الأمد على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، ووقف جميع الأعمال العدائية والاستفزازية، وتهيئة الظروف أمام مسار تسوية سياسية ودبلوماسية يستند إلى القرار الدولي 1701.

وأكد الطرفان ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامته.

وفي السياق الإقليمي الأوسع، أشار البيان إلى تطابق وجهات النظر الروسية–الإيرانية بشأن عدد من الملفات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يفتح الباب أمام تنسيق أوثق بين موسكو وطهران بهدف دعم تسويات سياسية قائمة على القانون الدولي والتوازن بين مصالح الأطراف.

كما تناولت المشاورات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، إلى جانب إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في القطاع.

وشدد الجانبان أيضاً على أهمية تطبيع الأوضاع في الضفة الغربية ووقف الأنشطة الاستيطانية، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي في القدس.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التشاور بين موسكو وطهران حول ملفات إقليمية متعددة تشمل سوريا وليبيا والسودان وقضايا أخرى، في إطار تعزيز التنسيق المشترك حول أزمات المنطقة.

المصدر: قناة العالم