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شهيدان برصاص الصهاينة في الضفة المحتلة

استشهد الشاب الفلسطيني عودة الهذالين وأصيب مواطن آخر مساء الإثنين في اعتداء للمستوطنين الصهاينة على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مستوطنين هاجموا المواطنين أثناء تواجدهم بأراضيهم ومنازلهم في القرية وأطلقوا النار صوبهم ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي، جرى نقله من الاحتلال إلى جهة غير معلومة، فيما أصيب مواطن آخر جراء ضربه من مستوطن، نقل على إثرها بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي”.

كما استشهد شاب فلسطيني مساء الإثنين، برصاص جيش العدو الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل مدينة الخليل الشمالي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام