مطالبات بالإفراج عن 3 أسيرات حوامل محتجزات بظروف قاسية في معتقل “الدامون” الصهيوني

طالبت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن ثلاث أسيرات حوامل، مؤكدة أنهن من بين 93 أسيرة يواصل الاحتلال احتجازهن في ظروف وصفتها بالقاسية والمأساوية داخل سجن “الدامون”.

وأوضح النادي في بيان له الإثنين أن “الأسيرة أمينة شاهر الطويل (37 عاماً) من مدينة قلقيلية، وهي أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال، ما تزال معتقلة منذ 18 آذار/مارس 2026 على خلفية مزاعم تتعلق بالتحريض، رغم أنها حامل في شهرها الرابع”.

وأشار النادي إلى أن “الأسيرة دانا عناد جودة (35 عاماً) من نابلس، وهي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس، تعتقل منذ 18 نيسان/أبريل 2026، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر”.

كما يواصل الاحتلال احتجاز الأسيرة منار إبراهيم (28 عاماً) من رام الله، وهي أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع، منذ 30 نيسان/أبريل 2026، ولا تزال موقوفة على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستند النادي إلى إفادات أسيرات محررات وزيارات الطواقم القانونية للتأكيد على تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية بحق الأسيرات خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى “تعرضهن لاعتداءات ممنهجة وعمليات تفتيش مهينة، إلى جانب تسجيل عشرات عمليات القمع في فترة زمنية قصيرة”.

وأكد النادي أن “الأسيرات الحوامل يواجهن السياسات العقابية ذاتها التي تُفرض على بقية المعتقلات، بما يشمل التعذيب والتنكيل والإذلال الممنهج وسياسة التجويع والترهيب المستمر، فضلاً عن إخضاع بعضهن لتحقيقات قاسية واحتجازهن في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية، دون مراعاة لأوضاعهن الصحية الخاصة”.

ولفت النادي إلى أن “الأسيرات الحوامل نُقلن إلى سجن الدامون بعد المرور بمراحل التحقيق والاحتجاز في سجن هشارون كمحطة توقيف مؤقتة”، واعتبر أن “ما تعرضن له خلال تلك المراحل يعكس مستوى خطيراً من الانتهاكات، خاصة مع اتساع استخدام سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات”، وشدد على أن “استمرار احتجاز النساء الحوامل في هذه الظروف يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفير الحماية والرعاية الصحية الخاصة للنساء الحوامل ومنع تعريضهن لأي معاملة قاسية أو مهينة”.

ودعا النادي “الجهات الحقوقية والأممية، وفي مقدمتها المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لضمان الإفراج عن الأسيرات الحوامل وتوفير الحماية الدولية لهن”، مطالبا “المنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ومحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات”.

ولفت النادي الى أن “قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهن طفلات ومسنات وطالبات ومحاميات وصحفيات وناشطات ومعلمات وطبيبات وربات بيوت، إضافة إلى زوجات وأمهات وشقيقات أسرى وشهداء”، وأضاف أن “بعض النساء اعتُقلن برفقة أزواجهن، ما أدى إلى حرمان أطفالهن من وجود الوالدين معا”، مشيراً إلى أن “غالبية المعتقلات تعرضن للاعتقال الإداري بذريعة الملف السري أو على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام