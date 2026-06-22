اعتصام في طرابلس للعمال المصروفين من شركة bus

نفذ العمال والموظفون المصروفون من العمل في شركة bus اعتصاما امام مكاتب شركة كهرباء لبنان في محلة الجميزات في طرابلس، بدعوة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، تحدث خلاله رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد وقال:” ان هذه القضية قضية انسانية مصيرية يجب ان تلقى مصيرها العادل والمحق”.

استنكر “عدم مسارعة المسؤولين في طرابلس والشمال لمساعدة هؤلاء الموظفين الذين لا يجدون من يقف الى جانبهم ويؤازرهم”، ودان “عدم تحمل شركة الكهرباء مسؤولية حوادث العمل التي حصلت مع عدد من العمال اولجأت الى معالجتهم او مساندتهم”، مطالبا وزير الطاقة والمياه جو الصدي بـ”التدخل في هذه المسألة واخضاعها للقانون”.

ودعا المدير العام لشركه الكهرباء كمال الحايك الى “التدخل الفوري انطلاقا من مسؤوليته الشاملة والخاصة، لمساندة العمال الذين كانوا في يوم مضى عمالا في شركة كهرباء لبنان واحالتهم الشركة الى الشركة الجديدة بشكل غير مدروس، فلم يحفظ لهم حقوقهم”، وطالبتهم بـ”التحرك والمسارعة الى نجدة عماله”.

وختم السيد ملوحّا ب”استمرار اقفال مكاتب كهرباء لبنان في حال استمرار هذه الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام