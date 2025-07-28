الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 17:53
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    لبنان

    حماس تنفي خبر تفكيك مخيم تدريبي لها في منطقة عاليه

      نفت حركةُ “حماس” في لبنان خبرَ قيامِ الجيشِ اللبناني بتفكيكِ مخيمٍ تدريبيٍ مسلحٍ لها في منطقةِ عاليه”، موضحةً أنها “لا تمتلكُ مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في أيِ مكانٍ في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك”.

      الحركةُ وفي بيانٍ لها، شددت على “التزامِها بسيادةِ لبنانَ وبالأمنِ والاستقرارِ فيه، وتَعتبرُ أنّ ذلكَ مصلحةٌ للبنانَ وللشعبِ الفلسطينيِّ ولقضيّته”، موضحةً “حرصَها البالغَ على التعاونِ والتنسيقِ مع الدولةِ اللبنانيةِ وأجهزتِها المعنية، بما يُسهمُ في الحفاظِ على السلمِ الأهلي، وتعزيزِ العلاقةِ الأخويةِ الفلسطينيةِ -اللبنانية”.

      المصدر: المنار