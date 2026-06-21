القراءة الإيرانية للحرب: تعزيز لمحور المقاومة وتباعد في العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

قراءة للمشهد من طهران يطلعنا عليه خبير الشؤون الايرانية د. حسن حيدر. المصدر: موقع المنار