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   21 06 2026   
   6 محرم 1448   
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    لبنان

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-06-2026 آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة أرنون جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

      المصدر: الإعلام الحربي