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   6 محرم 1448   
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    إعلام العدو: يديعوت أحرونوت عن يوسي يهوشع: لبنان ليس سوى البداية، وإذا استمر هذا المنوال فسيطالبون غداً بوقف إطلاق النار في غزة ثم بتقييد الأنشطة في الضفة الغربية.

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