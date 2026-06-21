الأحد   
   21 06 2026   
   6 محرم 1448   
   بيروت 03:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الكونغو: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 956 حالة منها 247 وفاة

      مواضيع ذات صلة

      سي بي إس نيوز عن مصدر دبلوماسي: إدراج جلسة طارئة بشأن “إسرائيل” وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا

      سي بي إس نيوز عن مصدر دبلوماسي: إدراج جلسة طارئة بشأن “إسرائيل” وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب “تيسير أبو شربك” خلال اقتحام محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب “تيسير أبو شربك” خلال اقتحام محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة

      صحيفة “تلغراف” البريطانية: رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لتقديم استقالته وقد يعلن عن هذه النية رسميًا يوم الاثنين المقبل

      صحيفة “تلغراف” البريطانية: رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لتقديم استقالته وقد يعلن عن هذه النية رسميًا يوم الاثنين المقبل