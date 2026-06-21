تلغراف: ستارمر يستعد للاستقالة وقد يعلن رحيله الاثنين

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية نقلا عن مسؤولين وحلفاء مقربين أن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لتقديم استقالته، وقد يعلن عن هذه النية رسميا يوم الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله: “يعتقد حلفاء كير ستارمر أنه يستعد لمغادرة منصبه.. رئيس الوزراء المنتقد يدرك أن ‘اللعبة انتهت'”، في تطور يزيد من حدة الأزمة السياسية التي يمر بها حزب العمال والحكومة.

كما صرح أحد النواب العماليين للصحيفة أن من المحتمل أن يعلن ستارمر عن تاريخ رحيله يوم الاثنين، بالنظر إلى أنه لا يدعمه حاليا سوى “الأصدقاء والعائلة”.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت أن أكثر من 100 نائب بريطاني يدعون ستارمر إلى الاستقالة. ويوم الجمعة، أصبحت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر أول عضو في مجلس الوزراء يدعو ستارمر إلى مغادرة منصبه، وذلك بعد أن دخل منافسه آندي بورنهام البرلمان في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء.

في بداية مايو، دعا ما يقرب من 100 نائب عمالي إلى استقالة ستارمر بعد فشل الحزب في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد. كما أعلن النائب العمالي جوش سايمونز أنه يستقيل من منصبه كنائب عن ميكرفيلد ويتنازل عن مقعده لمنافس ستارمر الرئيسي – بورنهام.

يواجه ستارمر ضغوطا متزايدة للتنحي، بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث خسر حزب العمال ما يقرب من 1500 عضو مجلس في جميع أنحاء إنجلترا، بينما حقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج مكاسب كبيرة.

المصدر: تلغراف