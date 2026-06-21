سويسرا | وصول الوفد الإيراني إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التفاهمات ومراقبة التزامات الأطراف

وصل الوفد التفاوضي الإيراني “ميناب 168” إلى مدينة زيورخ السويسرية، للمشاركة في المحادثات المرتبطة بمتابعة تنفيذ التفاهمات المبرمة ومراقبة التزامات الأطراف المعنية.

ويضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بور، ونائبي وزير الخارجية كاظم غريب آبادي وإسماعيل بقائي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، مؤكداً أن “أي اتفاق أو مذكرة تفاهم يتم اختبارها فعلياً عند مرحلة التنفيذ”.



بالصور | على متن طائرة كتب عليها اسم “ميناب 168”.. الوفد الإيراني المفاوض برئاسة قاليباف يصل إلى مدينة زيورخ السويسرية

المصدر: وكالة يونيوز