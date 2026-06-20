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   5 محرم 1448   
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    المشهد جنوباً هو عجزٌ صهيوني أمام صمود المجاهدين وإرادة الدفاع عن لبنان

    المشهد من جنوب لبنان يطلعنا عليه مراسلنا سامر حاج علي.

    المصدر: موقع المنار

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