اعلام العدو: رئيس أركان الجيش يأمر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد الضغوط الإيرانية

أفاد موقع “واللا” العبري مساء اليوم السبت، بأنه “بعد تقييم للوضع، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان”.

واضاف: مرة أخرى يتم تقييد الجيش الإسرائيلي بسبب الضغط الإيراني، هذه هي المعادلة الجديدة.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، على خلفية خرق مذكرة التفاهم مع أمريكا، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

القناة 12 الصهيونية قالت انه في أجواء الأوامر التي صدرت من نتنياهو بوقف إطلاق النار في لبنان هناك صمت مطبق في “اسرائيل”.

يذكر ان مسؤولين صهاينة اعلنوا امس وقف اطلاق النار ولكن لم يتم الالتزام به واستمر القصف ومحاولات التوغل.