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   5 محرم 1448   
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    تقارير مصورة

    أصوات إسرائيلية تحذر من تداعيات التورط في لبنان

    المشهد من داخل الكيان يطلعنا عليه مراسلنا ديب حوراني

    المصدر: موقع المنار

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