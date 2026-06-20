غارات صهيونية على الجنوب والبقاع الغربي وسقوط شهداء بينهم عسكري في الجيش اللبناني

رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب، ولا سيما منطقة النبطية.

وشنّ الطيران الحربي والمسيّر المعادي منذ منتصف الليل سلسلة اعتداءات استهدفت بلدات في أقضية النبطية وصور ومرجعيون، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء في بلدات عربصاليم ودير الزهراني والدوير وشحور، إضافة إلى استشهاد عائلة مؤلفة من أب وأم وولديهما في بلدة باريش، فضلاً عن غارات طالت البقاع الغربي.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أعلن الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تتواصل، بعدما طالت مناطق واسعة في الجنوب وصولاً إلى البقاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى ومسببة أضراراً كبيرة في الممتلكات.

وأشار الجيش إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت عسكرياً في الجيش اللبناني على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى إلى استشهاده، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي مسار يؤدي إلى إعادة الاستقرار في لبنان.

المصدر: موقع المنار