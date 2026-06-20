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   5 محرم 1448   
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    اقتصاد

    تراجع مخزون النفط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا


      تراجعت مخزونات النفط الخام الإستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ عام 1985، في ظل استمرار إدارة دونالد ترامب في ضخ المزيد من النفط المخصص لحالات الطوارئ، للحد من تداعيات الحرب على إيران واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.


      وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي مخزونات النفط الأميركية، بما يشمل المخزون التجاري والاحتياطي النفطي الإستراتيجي، انخفض بمقدار 17.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 758.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 1985.


      كذلك، تراجعت المخزونات التجارية وحدها بمقدار 8.3 ملايين برميل، إلى 418.2 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضًا بنحو 4.6 ملايين برميل فقط.


      وقالت الإدارة، إن إجمالي المخزونات الأميركية فقد نحو 96.25 مليون برميل منذ اندلاع الحرب على إيران، مع اعتماد عدد من الدول على النفط والمنتجات الأميركية لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية.


      وفي مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهو نقطة التسليم الرئيسة لعقود النفط الأمريكية، انخفضت المخزونات بمقدار 1.6 مليون برميل إلى 20.03 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 ويقترب من الحدود التشغيلية الدنيا.


      كذلك، ارتفع معدل تشغيل المصافي الأميركية إلى 96.7%، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة الطلب على الوقود.

      المصدر: جريدة النهار

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