الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 17:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها

      أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاعتداءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان، محذراً من تداعيات استمرار هذه الإجراءات على السلام والأمن الإقليميين.

      واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، مشيراً إلى البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة في 18 يونيو 2026 ، والذي ينص بوضوح على أن وقف الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأكد بقائي أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها”.

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على بلدة شوكين في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على بلدة شوكين في جنوب لبنان

      وزارة الصحة اللبنانية: 3980 شهيدا و12001 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 2 آذار الفائت

      وزارة الصحة اللبنانية: 3980 شهيدا و12001 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 2 آذار الفائت

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على مدينة النبطية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على مدينة النبطية في جنوب لبنان