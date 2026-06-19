المعارضة في الكيان: إذا لم نستبدل حكومة نتنياهو ستنهار علاقاتنا الخارجية

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم، حكومة بنيامين نتنياهو، وحمّلها المسؤولية عن تضرر العلاقات الخارجية بما في ذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب التعنت حيال الالتزام بالاتفاق الأميركي مع إيران على إنهاء الحرب والذي يشمل لبنان.

وأفاد لابيد، في منشورٍ على منصة «أكس»، بأنّ نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، «أبدى انزعاجاً» في مؤتمرٍ صحافي، أمس، تجاه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأضاف لابيد أنّه خلال اليوم نفسه، أنهى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، علاقاته مع وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ نتنياهو «يُظهر عدم مسؤولية في لبنان».

واعتبر أنّ هذه الوقائع تضر بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية، وحذّر من الضرر الذي قد يلحق بتل أبيب على الصعيد الدبلوماسي الدولي قائلاً: «إذا لم نغير حكومة نتنياهو بسرعة فإنّ علاقات الخارجية الإسرائيلية ستُمحى».

في السياق ذاته، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أمس، إنّ الانتقادات الحادة التي وجهها فانس لوزراء في حكومة نتنياهو بسبب موقفهم من اتفاق إيران، أثارت «صدمة» بين الأوساط السياسية بإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في تل أبيب، قولها إنّ «حالة من الصدمة تسود الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد تصريحات نائب الرئيس الأميركي».

والإثنين، قال بن غفير إنّ «اتفاق ترامب لا يُلزِمنا، إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة وليست شريكاً في هذا الاتفاق».

بدوره، هاجم سموتريتش الاتفاق مع إيران، وقال: «هو سيئ لنا وللعالم الحُر كله، علينا مواصلة حملتنا لإسقاط النظام الإيراني بأنفسنا وضمان عدم امتلاكه لسلاح نووي».

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيانٍ، إلغاء اجتماع أُعلن عنه أمس كان مقرراً عقده لاحقاً اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: إعلام العدو