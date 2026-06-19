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    تقارير مصورة

    تأجيل المفاوضات الأميركية – الإيرانية… ولبنان في صلب أسباب التعثر

    أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كانت مقررة بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة قطر وباكستان، مؤكدة استمرار استعدادها لاستضافة المحادثات واستكمال التحضيرات اللازمة لها. ويأتي التأجيل وسط معطيات كشفت أن الإصرار الإيراني على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية شكّل أحد أسباب تعثر انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات. وفي السياق، تحدثت تقارير صهيونية عن خلافات متصاعدة حول مسار الاتفاق، معتبرة أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل التفاهمات عبر تصعيد التوتر في الساحة اللبنانية.

    ولمواكبة تفاصيل هذا الملف ينضم إلينا من سويسرا موفد قناة المنار عبد الخالق جباهي

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