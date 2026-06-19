الذهب يتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية بضغط من ارتفاع الدولار



تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة، في ظل قوة الدولار وإشارات على ميل مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4121.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو/ حزيران. وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 2.5 بالمئة إلى 4139.40 دولار.



ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ‌يرى المعاملون احتمالا بنسبة 87 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بنحو 61 بالمئة قبل قرار ‌مجلس الاحتياطي الذي أبقى يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وعادة ما يفقد الذهب جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة نظرا لأنه أصل لا يدر عائدا. وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته ‌لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بتقديره السابق عند 5400 دولار، مع عدم توقعه خفضا لأسعار الفائدة هذا العام.

المصدر: رويترز