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العدو الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات.

قالت مصادر فلسطينية إنه “في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المدينة وسلمت قرارا بهدم منزل الشهيد القسامي عبد الرؤوف المصري”، وتابعت “فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في مدينة طوباس، عقب انسحاب قوات الاحتلال من بلدة عقابا، تخللها تفجير عبوة ناسفة وسط المدينة، كما شهدت تفجير عبوة ناسفة أخرى في بلدة الزبابدة جنوب جنين خلال توجه القوة نحو بلدة عقابا مرورا بقرية رابا المجاورة”.

واضافت المصادر انه “في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحام بلدة عزون شرق المدينة، وهم: يامن بسام سليم، وسعيد مزيد سليم، وأيهم بلال غناوي”، وذكرت أن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة بعد منتصف الليل، وداهمت عددًا من المنازل واحتجزت شبانًا في منزل المواطن بلال غناوي”.

ولفتت المصادر الى انه “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كل من محمود عمر كرارة ونور الدين كراكرة، بعد أن داهمت منزليهما في البيرة، كما اعتقلت المواطن محمد صافي أبو ليلى، من قرية المزرعة الغربية”، وتابعت ان “قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدتي بيرزيت وأبو قش وقرية أبو شخيدم، شمال رام الله”، واضافت انه “في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم، وهم: نبيل موسى، وائل إسماعيل سلامة، كمال نواورة، نبيل أحمد سالم العبيات، كمال علي عبيد الله نواورة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام