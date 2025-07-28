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جريمة الإبادة الجماعية في غزة تتواصل..

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ661 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد العديد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وغاراتها في القطاع منذ فجر الاثنين”، ولفتت الى ان “طائرات الاحتلال شنت عدة غارات شرقي غزة بالتزامن مع إطلاق النار من مسيّرة إسرائيلية كواد كوبتر”، وتابعت “فجرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا ثانيًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”، واضافت “قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو صبرة شمال دوار أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة”.

واشارت المصادر الى ان “جيش الاحتلال نسف فجر مبانٍ سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، وتابعت “استشهد 3 مواطنين جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد تسنيم أبو السبح وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وأفادت المصادر “باستشهاد 5 مواطنين على الأقل في قصف الاحتلال منزلا لعائلة زعرب في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، عرف منهم: ياسر عوض، ونصر الله المباشر، وطلعت بركات”، وتابعت “كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي على منزل في الحي الياباني غربي مدينة خان يونس”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 59,821 شهيدًا بالإضافة إلى 144,851 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام